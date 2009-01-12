Долар на міжбанку - 8,68/8,78 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,60/8,90 грн., до 12:00 звузився спред - 8,68/8,78 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2690/0,2815 грн., а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2720/0,2800 грн.

У Росії курс долар-рубль зріс, до 12:00 встановився на рівні 31,0900 (+1,7950) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3340/1,3342 дол. США, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4585/11,8885 грн., до 12:00 ціни становили 11,5895/11,7530 грн.