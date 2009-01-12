Погода на Старий Новий рік

13 січня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. У західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, у прикарпатських областях до 14°, на півдні Криму 0-5° морозу; вдень в Україні від 4° морозу до 1° тепла, в південній частині 0-5° тепла; в Карпатах вночі 16-21° морозу, вдень 0-5° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

14-15 січня спостерігатиметься збільшення хмарності. 14 січня переважно без опадів, 15 січня пройдуть невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, слабка ожеледь та налипання мокрого снігу. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний (15 січня на заході західний), 5-10 м/с. Температура вночі 14 січня 5-10° морозу (на Прикарпатті та у східних областях до 13° морозу), 15 січня від 4° морозу до 1° тепла (у східній частині 2-7° морозу), вдень близько 0°; у південній частині вночі 14 січня 2-7° морозу, 15 січня 0-5° тепла, вдень 3-8°, в Криму до 11° тепла.

16 січня у західних та північних областях очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 1-6° морозу. На решті території вночі пройде мокрий сніг, в Криму, а вдень у південній та східній частині мокрий сніг та дощ, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, в Криму 3-9°. 17 січня місцями невеликий сніг, температура вночі та вдень 3-9° морозу, у південній та східній частині 0-5° морозу, на півдні Криму 1-4° тепла.

У Києві та області 13 січня утримається мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°. По області температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

14 січня без опадів, 15 січня пройде невеликий дощ і мокрий сніг, слабка ожеледь та налипання мокрого снігу. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14 січня 5-10° морозу, 15 січня від 4° морозу до 1° тепла; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

16-17 січня невеликий сніг (17 січня місцями). Температура вночі та вдень 16 січня 1-6° морозу, 17 січня 3-8° морозу.