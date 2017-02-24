Українського політв'язня в РФ Коломійця відправили в штрафний ізолятор
16:32, 24 лютого 2017Суспільство
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Українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця, який позбавлений свободи в Росії, відправили в штрафний ізолятор ІК-14 суворого режиму в Краснодарі.
Коломійця відправили до ШІЗО / Facebook
Про це в Facebook повідомила дружина ув'язненого Галина Коломієць.
"Вчора Андрія посадили в ШІЗО на 5 діб, за куріння в недозволеному місці. Ще дізналася, що його молодшого брата вбили 12.02.17. Бідний Андрій, як тут не покритися псоріазом", - написала вона.
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Андрій Коломієць - громадянин України, мешканець Київської області, 1993 року народження.
Як повідомляв УНІАН, 10 червня суд Сімферополя засудив українця Андрія Коломійця до 10 років колонії суворого режиму за "замах на співробітників кримського "Беркута" в ході подій Євромайдану у Києві у 2014 році.
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