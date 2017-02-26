В Києві на Майдані завершилась акція до Дня спротиву окупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, перед учасниками мітингу, які тримали кримськотатарські та українські прапори, портрети незаконно заарештованих кримчан, виступили лідери Меджлісу, активісти, правозахисники.

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Раніше учасники мітингу пройшли маршем на знак солідарності з кримськотатарським народом. Вони зібралися на алеї Героїв Небесної сотні та вулицями Шовковичною, Грушевського, Європейською площею, Хрещатиком вийшли на Майдан.

Акцію організували Меджліс кримськотатарського народу, Кримськотатарський Ресурсний Центр, "АвтоМайдан Київ", "Крим - SOS", інші громадські організації.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України, яким протистояли прибічники входження півострова до складу Росії.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали переслідувати кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу. За даними російського слідства, того дня внаслідок тисняви та сутичок загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На сьогодні окупаційна влада не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів, нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено.

Також у Криму заборонена діяльність Меджлісу кримськотатарського народу як «екстремістської» організації.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною й засудили дії Росії. Західні країни запровадили низку економічних санкцій.