Ющенко: я можу заявити, що ціна на транзит - 10 доларів, але...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО допускає перехід до європейських цін на газ для України і на тариф на його прокачування територією країни впродовж двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні на прес-конференції.

При цьому він зазначив, що такий перехід має проходити з урахуванням тенденцій на світових ринках нафти й газу.

“Це не обов`язково робити за 3 роки. Це можна зробити за 2 роки. Це не є чимось небезпечним. Проте впевнений, що продуманий перехід буде кращим для обох сторін, ніж декларація виключно ринкових принципів як щодо транзиту, так і щодо ціни на газ», - сказав Президент.

Разом із тим В.ЮЩЕНКО підкреслив, що оптимальним вважає варіант переходу на ринкові ціни впродовж трьох років, як і було раніше узгоджено на рівні президентів і прем`єрів Росії та України.

“Я б хотів, щоб українська й російська сторони все ж таки повернулися до букви і духу меморандуму й домовленостей, яких ми досягли. Якщо цього не буде, звичайно, ми будемо вимушені також йти на ринковий характер надання послуг із транзиту», - заявив Президент України.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що перехід до європейських цін протягом одного року безрозсудний. «Не буде продуманим кроком, якщо в режим ринкових відносин через позицію однієї зі сторін ми розглядатимемо ситуацію, коли до ринкового статусу ми… можемо перейти за 365 днів… Теоретично й практично це можна зробити, дорогою буде плата обох учасників», - сказав Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО заявив, що ціну на газ повинні визначати виключно фахівці, а не політики. «Мені б не хотілося, щоб ціну на газ встановлювали президенти країн. Газ не повинен бути політичною категорією», - сказав він, підкресливши, що завдання політиків на сьогоднішній день – «не блокувати раціональний переговорний процес». «Жести типу того - ціна така й ніколи не буде іншою, я переконаний, для переговорів недопустимі. Я можу заявити, що ціна на український транзит може становити, умовно, 10 доларів. Але я впевнений, що після цієї фрази ми породжуватимемо взаємні тупики», - сказав В.ЮЩЕНКО.