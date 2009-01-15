Путін: внесок Газпрому до бюджету важливий, але не критичний

Доходи "Газпрому", який з початку "газової кризи”, за оцінкою російської влади, втратив більше $1,2 мільярдів через неможливість постачати газ через Україну до Європи, не відіграють критичної ролі для бюджету, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Що стосується його внеску в податкову скарбничку, то він теж чималий, утім, і не такий великий, як могло Вам видатися на перший погляд. Нафта дає близько 40% доходів до бюджету, а "Газпром" - десь 5-6%", - сказав Путін в інтерв`ю німецькому каналові ARD.

Однак, за його словами, на "Газпромі" лежить велике соціальне навантаження: фактичне субсидування економіки за рахунок продажу газу внутрішнім споживачам за нижчою ціною та газифікація російських регіонів. Зокрема, "Газпром" планував в 2009 році віддати на газифікацію російських регіонів 18,5 мільярда рублів.

Напередодні віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін заявив, що збитки російського газового монополіста обчислюються 1,2 мільярда доларів. Триває ескалація збитків, пов`язана, крім того, і з вимушеним закриттям свердловин у регіонах видобутку в умовах проходження зимового максимуму - а це температура нижче 30, а в деяких місцях і нижче 40 градусів, зазначив Сєчін.

Ці гроші "Газпром" розраховує стягнути з України, яку звинувачує в зриві транзиту газу європейським споживачам.

РІА “Новости”