Газпром каже, що Україна не пускає газ до Європи

Україна як і раніше відмовляється забезпечити транзит російського газу до Європи, заявляє "Газпром".

"Сьогодні о 2 годині в Об`єднане диспетчерське управління НАК «Нафтогаз України» була направлена чергова заявка на транзит 99,2 млн. куб. м газу на добу з 10.00 через ГВС «Суджа». Із них 13,9 млн. куб. м призначено споживачам Молдавії, 63,1 млн. куб. м через ГВС «Орловка» в балканському напрямку і 22,2 млн. куб. м через ГВС «Ужгород» споживачам Словаччини", - йдеться в повідомленні управління інформації "Газпрому", переданому агентству УНІАН.

Наголошується, що у відповідь знову було отримано відмову в здійсненні транзиту під приводом відсутності Технічної угоди про умови здачі-приймання газу на прикордонних ГВС у 2009 році, хоча відсутність наразі Технічної угоди за наявності діючого з 2003 по 2013 роки контракту на транзит, не є підставою для припинення транзиту територією України.

При цьому на практиці Технічна угода між «Газпромом» і «Нафтогазом України» підписувалася в кінці року, а в 2007 році взагалі не була підписана, що не стало перешкодою ні для транзиту газу до Європи, ні для його постачань споживачам України, йдеться в повідомленні.

“У кризовій ситуації, що склалася, відсутність тих або інших необов`язкових технічних документів, що не є частиною контракту, не може бути приводом для відмови в транзиті”, у зв`язку з чим ВАТ «Газпром» вимагає від НАК «Нафтогаз України» негайно виконати свої контрактні зобов`язання й прийняти російський газ у ГТС України для його транзиту європейським споживачам. "Запірний кран на експортному магістральному газопроводі на українській території після ГВС «Суджа» як і раніше закрито", підкреслюють у "Газпромі".

З російського боку на вході в ГТС України через ГВС «Суджа» крани відкриті третю добу, тиск робочий, що дозволяє в будь-який момент забезпечити постачання газу для споживачів у Європі.