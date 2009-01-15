Богатирьова: Газпром діє як імперативний монополіст

Рада національної безпеки та оборони України заявляє про термінову необхідність підписання технічної угоди про транзит російського газу через українську газотранспортну систему.

Про це йдеться у заяві секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, переданій агентству УНІАН.

Секретар РНБО зазначає, що «українська ГТС – спільна цінність для нас з Росією та ЄС. Це найефективніший і короткий енергетичний коридор між газовими полями Росії, Азії та ЄС. Він формує енергетичну, а це означає, і політичну стабільність України та Європи. Разом з тим, політика “Газпрому” все більше нагадує ситуацію, коли коні вже не слухаються кучера і несуться по стовбовій дорозі. Не підписуючи з Україною будь-яких документів, постійно змінюючи політику переговорів, “Газпром” діє як імперативний монополіст, використовуючи не економічні норми, усталені переговорні традиції, а силу тиску, блокаду України і ЄС в піки холодів та інформаційну експансію”.

У РНБО вважають, що час вимагає від усіх сторін рішення про термінове відновлення постачання “Газпромом” газу в ЄС згідно з його зобов’язаннями. “Підписати двох-, трьохсторонню, бодай би тимчасову, технічну угоду про його транзит через українську ГТС із визначенням сталого графіку подачі газу через всі нитки магістральних газопроводів. Тобто, як це було до демаршу “Газпрому”. Одночасно треба домовитись про технологічний газ, який має використовуватись для забезпечення «прокачки» газу до західних кордонів України. Головне – потрібно негайно припинити тотальну інформаційну війну і зняти політичні звинувачення, що часто є втручанням у внутрішнє життя країни. Треба ухвалити термінове рішення про невикористання газу як політичного інструменту і повернутись до діалогу про зміст стратегічного партнерства Росії та України”, – йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.