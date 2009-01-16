Браун закликав Росію і Україну якнайшвидше вирішити газову суперечку

Прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликав Росію і Україну якнайскоріше вирішити газову суперечку і відновити поставки палива до Європи. Цю заяву він зробив після переговорів з президентом України Віктором Ющенком, передає Радіо Свобода. У четвер український лідер відвідав Лондон з екстреним візитом. Сьогодні газовий конфлікт стане головною темою переговорів у Берліні між прем`єр-міністром Росії і канцлером ФРН. Напередодні російський прем`єр запропонував створити міжнародний консорціум, який би купував технічний газ, необхідний для запуску транзиту.