Долар на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,3000/8,5500, до 11:00 звузився спред до 8,3100/8,4700, а до 12:00 ціни впали до 8,2900/8,3550.

Про це УНІАН повідомили у фінансовій компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2510/0,2605, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2530/0,2600, і до 12:00 знизилися до 0,2520/0,2560. У Росії курс долар-рубль зріс і до 12:00 встановився на рівні 32,3601 (+0,1401).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3196/1,3198, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9385/11,2985, до 11:00 ціни становили 10,9740/11,2155, а до 12:00 пішли вниз - 10,9600/11,0760.