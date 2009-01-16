Завтра у Києві йтиме сніг

На території України 17 січня за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. Очікується сніг та мокрий сніг, у південній та східній частині з дощем. Подекуди тумани; місцями, окрім півдня, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, на півдні та сході південно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІНА у в Українському гідрометцентрі, температура у північних та західних областях протягом доби 17 січня становитиме 0-5° морозу; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та Київській області очікується хмарна погода. Йтиме сніг та мокрий сніг, спостерігатимуть слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби по області 0-5° морозу. По м. Києву температура протягом доби 1-3° морозу.