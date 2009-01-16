У Києві введення житла скоротилося на третину, в регіонах - до 50%

У Києві 2008 року обсяг введення житла в експлуатацію скоротився на 20-35% - з 1,4 млн. кв. м 2007 року до 0,9-1,1 млн. кв.м.

Як повідомляє тижневик “Коментарі”, у деяких регіонах скорочення обсягу введеного в експлуатацію житла перевищило 50% порівняно з 2007 роком. При цьому падіння могло виявитися ще більшим, якби показники не підтримали порівняно гарні результати роботи будівельників у перших двох кварталах.

Левову частку в кількість введеного в експлуатацію житла вніс холдинг «Київміськбуд», який виконав програму на рік не менш як на 95% і здав близько 710-740 тис. кв. м житла (дані уточнюються в холдингу). Понад 150 тис. кв. м. - ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест» і його партнери. Наприкінці року також було закінчено будівництво комплексу «Голосієве», зведеного «Міськжитлобудом».

На думку керівника відділу маркетингу та PR "Київ Житло-Інвест" Володимира ГЕРМАНОВА, застій на будівельному ринку спостерігатиметься ще принаймні рік-півтора. Тому цього року побудують не більше 700 тис. кв.м.

Причому, як зазначають експерти, на ці показники будівельники зможуть вийти лише в тому разі, якщо запрацює новий Закон "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва". Документ передбачає 2009 року закінчення будівництва житлових об`єктів з готовністю більше 70% із залученням державних коштів. 2010 року держава обіцяє допомогти добудувати будинки з готовністю 50%, а ще через рік - з готовністю менше 50%. Закон також передбачає в Державному бюджеті на 2009 рік виділення 0,5% ВВП на програму будівництва так званого доступного житла для придбання житла на первинному ринку.