У Криму очікують підвищення рівня води в річках на 0,5-1,5 метра

У річках Криму очікується підвищення рівня води на 0,5-1,5 метра.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії, крім того, сьогодні на території Криму можливі сильні дощі з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

Проїзд по Криму забезпечений. Працюють 57 механізмів і 93 людини, чергують 54 механізми і 77 чоловік, додали в МНС.