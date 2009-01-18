У запорізьких школах - від 13 до 20 градусів

У Запоріжжі з понеділка відновиться навчальний процес у школах, перерваний 9 січня з огляду на неможливість забезпечити необхідну температуру в класах .

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької мерії, "з 19 січня у всіх загальноосвітніх закладах Запоріжжя розпочнеться семестр поточного навчального року».

За словами заступника начальника міськуправління освіти Наталії ВІТКОВСЬКОЇ, у всіх школах міста відрегулювали температурний режим. «Залежно від подачі теплоносія і проекту школи, температура в класах коливається від 13-ти градусів (у новобудовах Хортицького району) до 20-ти градусів за Цельсієм в старих школах в Орджонікідзевському районі", - сказала вона.

"Відпрацьовувати" пропущені дні школярам не доведеться.

"Методичні служби узяли під контроль навчальні плани вчителів, що передбачають інтенсифікацію навчального процесу", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня управління освіти і науки Запорізької міськради видало наказ про продовження в Запоріжжі канікул в школах до 19 січня у зв`язку “з погодними умовами і невідповідністю температурного режиму в загальноосвітніх школах нормативним вимогам".