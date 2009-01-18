На шахті «Суходольска-Східна» - евакуація через пожежу

13:17, 18 січня 2009
Суспільство
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На аварію виїхали 3 відділення рятувальників

У Луганській області на шахті «Суходольска-Східна» (м. Суходольськ, ВАТ «Краснодонвугілля») через пожежу на копрі стволу, що подає повітря, проходить евакуація 335 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, з невстановлених поки що причин о 10.32 на копрі допоміжного стволу, що подає повітря, на позначці 21 м загорівся електричний кабель компресорної установки. У шахті на момент аварії знаходилося 335 гірників, всі вони одержали команду підніматися на поверхню. До місця аварії оперативно виїхали 3 відділення рятувальників.

У штабі зазначили, що «там пожежа майже загашена, люди з шахти виводяться».

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