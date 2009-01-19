Економічне зростання в Росії в 2009 році може скласти 0%
08:51, 19 січня 2009Суспільство
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Чекають позитивного значення
В умовах глобальної фінансово-економічної кризи темпи економічного зростання Росії в 2009 році можуть сповільнитися до рівня 0-2 %. Про це заявив заступник голови уряду РФ - міністр фінансів Олексій Кудрін, виступаючи на відкритті Азіатського фінансового форуму. "Минулого року економічне зростання Росії склало 6 %.
У 2009 році ми чекаємо позитивного значення, але на рівні від нуля до 2 %. Ці нові оцінки пов`язані з оцінкою світової економіки і попиту на російський експорт", - сказав він.
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