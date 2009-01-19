Україна і Росія мають підписати газові контракти

Україна та Росія у понеділок підпишуть документи про умови постачання російського природного газу до України та про умови його транзиту до країн Європи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявила Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час спільного підходу разом з прем’єр-міністром Російської Федерації до преси за підсумками переговорів, які тривали 5 годин. „Дійсно, переговори були нелегкими, але ми дійшли згоди, що дозволяє підписати усі необхідні документи”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр повідомила, що за підсумками переговорів дано доручення керівництву НАК „Нафтогаз України” та Газпрому до понеділка підготувати усі необхідні документи і оформити їх згідно з досягнутими домовленостями.

Глава українського уряду запевнила, що одразу після підписання зазначених документів буде поновлено транзит газу до країн Європи. „Після підписання всіх документів з транзиту газу, з покупки газу будуть відновлені усі потоки транзиту газу до Європи, усі поставки газу до Європи”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу глава уряду РФ Володимир ПУТІН заявив, що під час переговорів досягнуто домовленості відносно того, що Україна і Росія у питаннях постачання газу переходять на європейську формулу ціноутворення. Він також повідомив, що сторони домовилися про те, що Україна отримає 20-відсоткову знижку на природний газ при умові збереження тарифу прокачки російського газу для європейських споживачів у 2009 році за ціною 2008 року. Прем’єр-міністр Росії зауважив, що з січня 2010 року Україна та Росія повністю перейдуть на ціноутворення тарифів прокачки газу у повній відповідності до європейських стандартів.

„У найближчий час транзит, і українська сторона нас у цьому запевнила, буде відновлено”, - наголосив В.ПУТІН.