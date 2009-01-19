Українським підприємствам доведеться доплатити за «січневий» газ

Всі промислові підприємства України з 1 січня 2009 року платять за газ за минулорічною ціною. Тому, найближчим часом вітчизняна промисловість повинна буде доплатити за спожите в січні паливо.

Про це повідомляє тижневик «Коментарі».

Видання зазначає, що після того, як буде відомий новий тариф, українським промисловцям доведеться сплатити різницю. «З початку поточного року у «Газу України» де-факто немає договірних взаємин із промисловістю. Відповідно, про ціни, за якими поставляється паливо, й гарантовані обсяги його постачання говорити не доводиться. Газ поставляється промисловості «просто так», – повідомило «Коментарям» джерело в галузі, яке не побажало називати свого імені.

За його словами, на таких умовах працює не тільки ДК «Газ України», але й ТОВ «Газпром збут Україна». З 1 січня 2009 року цими підприємствами ведеться елементарний облік обсягів поставок газу промпідприємствам країни. А оплата цього палива другу декаду поспіль здійснюється за грудневими цінами – близько 1800 грн. за тис. куб. м. Про реальну ж ціну спожитого в січні «блакитного палива» промисловість України дізнається тільки після того, як Київ і Москва домовляться про вартість імпортного газу, що поставляється в 2009 році до України.

Вже зараз очевидно, що цей тариф буде значно вищий минулорічного. Тому найближчим часом вітчизняна промисловість повинна буде доплатити за спожите в січні паливо. При цьому українським підприємствам доведеться внести передоплату за газ, який вони споживатимуть у лютому нинішнього року.

«Як правило, ми підписуємо річний контракт, якщо щось змінюється - підписуємо додаткову угоду. Рамковий контракт підписано; коли буде конкретика за цінами, зробимо доповнення – це не проблема», – підтвердив цю інформацію газеті топ-менеджер одного з великих промпідприємств.

Нагадаємо, відповідно до минулорічної домовленості Києва та Москви, з 1 січня 2009 року газ українській промисловості мають право продавати дві компанії: дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» «Газ України» (обсягом близько 25 млрд. куб. м газу на рік), а також «дочка» російського ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газпром збут Україна» (близько 7,5 млрд. куб. м на рік).