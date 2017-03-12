СБУ спростовує повідомлення про затримання в Одесі журналіста російського телеканалу

Про це УНІАН заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ця інформація є абсолютно фейковою. Зверніть увагу – в ній не вказано ні на час, ні на дату, ні на прізвища, ні на місце затримання начебто російського журналіста СБУ», - сказав радник.

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Він наголосив, що жодного російського журналіста за шпигунство СБУ не затримувала ніколи.

Раніше деякі регіональні інтернет-видання повідомили, що нібито СБУ в Одесі 11 березня затримала кореспондента одного з російських телеканалів.

За їхньою інформацією, затриманий є співробітником телеканалу «Росія-1» і йому інкримінують шпигунство на користь Російської Федерації.

Пізніше з’явилося спростування і вибачення у читачів за дезінформацію.