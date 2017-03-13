На Харківщині півтисячі людей завадили блокувальникам перекрити сполучення з РФ – поліція

Як повідомляє прес-служба ГУ НПУ в Харківській області, близько 14:00 «група радикально налаштованих осіб встановила намет з пунктом спостереження на території залізничної станції, щоб не пропускати рух потягів з вугіллям з Росії».

Близько 500 осіб вийшли на акцію проти блокади. Акцію раніше анонсувала місцева профспілка залізничників.

За даними поліції, серед противників блокади були представники громадськості, депутати місцевих рад та ветерани АТО.

Громадський порядок на місці охороняли близько 100 співробітників правоохоронних органів.

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«Блокувальники залишили територію, згорнули намет та в супроводі працівників поліції поїхали. Під час вказаної акції порушень громадського порядку та графіку руху потягів допущено не було. Зброї не виявлено», - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей.

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«Штаб блокади торгівлі з окупантами» перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і на станції Фенольна.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування до виконання їхніх основних вимог: звільнення українських полонених і прийняття закону «Про тимчасово окуповані території».

Крім того, учасники акції заявили, що планують взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.

Учасники блокади також закликають українців підтримати націоналізацію російських компаній в Україні.