О 9.00 Газпром відновить транзит газу до Європи через Україну

«Газпром» відновить транзит газу до Європи через Україну сьогодні о 10.00 мск (9.00 за київським часом).

Як повідомляє РІА «Новости», за словами офіційного представника "Газпрому" Сергія КУПРІЯНОВА, "о 4.00 ранку була дана команда, транзит розпочнеться о 10.00 ранку".

Він пояснив, що команди на підготовку до початку транзиту о 4.00 ранку було дано головою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ і головою "Нафтогазу" Олегом ДУБИНОЮ з центрального виробничо-диспетчерського департаменту "Газпрому".

С.КУПРІЯНОВ додав, що О.МІЛЛЕР і О.ДУБИНА дали своїм фахівцям вказівки на узгодження всіх параметрів відновлення транзиту. Він наголосив, що, загалом, Росія відновить транзит газу за всіма напрямками.

Як повідомлялося, Росія й Україна з кінця грудня 2008 року не могли домовитись про умови постачання газу в Україну та його транзиту до країн Європи.

Росія 7 січня повністю припинила постачання газу через Україну. В результаті багато європейських країн, насамперед у Східній Європі, зустрілися з труднощами у забезпеченні побутових і промислових споживачів газом і змушені були відключати будинки від опалювання і зупиняти виробництва.

Документи про постачання газу до України і його транзит через територію України було підписано 19 січня в Москві.