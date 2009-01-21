Україна обрахувала нову ставку транзиту для Росії

Голова міністерства палива та енергетики Юрій Продан заявив, що ціна на транзит російського газу через територію України складе близько 3 доларів за 1000 куб. м на 100 км.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Близько 3 (доларів) буде ставка на транзит у 2010. Після проведення всіх розрахунків, це можливо 2,7-3,2", - цитує його Українська правда.

Відповідаючи на питання, якою є середня ставка на транзит у Європі, міністр сказав: "Я би не рахував середню ставку на транзит".

"Кожна країна і кожний суб’єкт, який має відповідну угоду з Газпромом, має свою формулу і свою визначену ціну. Україна має, по домовленості, відповідну формулу, по якій буде розраховуватися ставка на транзит", - підкреслив міністр.

Крім того, міністр зазначив, що середньорічна ціна на газ 228,8 доларів за тис. кубометрів, буде використовуватись при "розрахунках цін для споживачів".

"При розрахунках ціни для споживачів буде використовуватись ця ціна. Наші споживачі будуть платити цілий рік середньорічну ціну", - наголосив Продан.