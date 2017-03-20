В СБУ розповіли, як на Київщині намагались привласнити землі "Феофанії"
13:53, 20 березня 2017Суспільство
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Землю намагалися вивести з державної власності, використавши підробні документи.
В СБУ розповіли, як на Київщині намагались привласнити землі "Феофанії" / УНІАН
Служба безпеки спільно з поліцією запобігла незаконному відчуженню з державної власності понад 6,5 га земель оздоровчо-лікувального комплексу санаторного типу "Ясний" ДП "Лікувально-профілактичний комплекс "Феофанія" НАН України.
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Як повідомляє прес- центр СБУ, посадовці Козинської селищної ради, використовуючи підроблені документи, без погодження з НАН України надали дозвіл на відчуження цих ділянок у приватну власність.
На підставі інформації СБУ Шевченківський районний суд Києва наклав на землю арешт. Проводяться невідкладні слідчі дії.
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