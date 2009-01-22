За вимагання хабара затримали мера Балаклії

На Харківщині співробітниками обласної міліції спільно з працівниками Управлінням Служби безпеки України в Харківській області та прокуратури було затримано мера міста Балаклія Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції з посиланням на начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО, мера було затримано за вимагання хабара у розмірі 250 тис. доларів за виділення земельних ділянок у місті Балаклія під будівництво житлових будинків та ведення сільського господарства.