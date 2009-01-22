Україна готова брати участь у будівництві АЕС в Білорусі

Україна готова брати участь спільно з Росією в будівництві АЕС в Білорусії. Про це повідомила журналістам заступник міністра палива й енергетики Наталія Шумкова. Вона нагадала про існування українсько-російської спільної групи із співпраці в будівництві АЕС в третіх країнах. "Україна могла б брати участь і на стадії проектування, і при постачаннях окремого устаткування", - сказала замміністра.

При цьому голова Державного комітету ядерного регулювання України Олена Миколайчук повідомила, що комітет надасть підтримку регулюючому органу Білорусії у супроводі проекту. "Регулюючий орган Білорусії торік звернувся до нас з пропозицією про співпрацю, ми погодилися. Нині плануємо спільні заходи", - сказала вона. За словами О.Миколайчук, в цьому процесі також бере участь Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Раніше повідомлялося, що Росія і Білорусія домовилися протягом I кварталу 2009 р. підписати міжурядову угоду про мирне використання атомної енергії. Як повідомляє прес-служба держкорпорації "Росатом", відповідна домовленість була досягнута за підсумками зустрічі в Мінську глави "Росатома" Сергія Кірієнка та першого віце-прем`єра Білорусії Володимира Семашка.

Підписання цієї угоди відкриває сторонам можливість перейти до прямих переговорів за контрактом про спорудження першої білоруської АЕС на умовах "під ключ".

Потужність першої білоруської АЕС має скласти 2 тис. МВт. Передбачається, що введення АЕС дозволить замістити в паливному балансі Білорусії близько 5 млрд куб. м природного газу. Перший енергоблок білоруської АЕС потужністю 1 тис. МВт має бути збудований до 2016 р., другий, такою ж потужністю, - до 2018 р.

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