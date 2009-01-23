Світові ціни на нафту підвищилися

... до 43,7-45,4 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 22 січня на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,39 (+0,37) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,67 (+0,12) дол./бар.

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