Microsoft звалив фондові індекси в США
02:38, 23 січня 2009Суспільство
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У компанії свій антикризовий план
Торги на американських фондових біржах 22 січня закрилися зниженням основних показників, передає агентство France Presse, на тлі заяви компанії Microsoft щодо планів скоротити п`ять тисяч працівників впродовж 18 місяців.
- Dow Jones втратив 1,28 відсотка - до 8122,80 пункта;
- Nasdaq впав на 2,76 відсотка 0 до 1465,49 пункта;
- S&P 500 - на 1,52 відсотка до 827,49 пункта.
Microsoft обгрунтувала свої дії наявністю власного антикризового плану і необхідністю знизити видатки. Повідомлення про скорочення такої кількості працівників призвело до падіння акцій Microsoft на 11,7 відсотка - до 17,1 долара.
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