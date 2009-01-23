Microsoft звалив фондові індекси в США

Торги на американських фондових біржах 22 січня закрилися зниженням основних показників, передає агентство France Presse, на тлі заяви компанії Microsoft щодо планів скоротити п`ять тисяч працівників впродовж 18 місяців.

- Dow Jones втратив 1,28 відсотка - до 8122,80 пункта;

- Nasdaq впав на 2,76 відсотка 0 до 1465,49 пункта;

- S&P 500 - на 1,52 відсотка до 827,49 пункта.

Microsoft обгрунтувала свої дії наявністю власного антикризового плану і необхідністю знизити видатки. Повідомлення про скорочення такої кількості працівників призвело до падіння акцій Microsoft на 11,7 відсотка - до 17,1 долара.