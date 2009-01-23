Центр пенсійної реформи відкрили у Луганському університеті

22 січня за участю провідних науковців, представників обласного Пенсійного фонду при Луганському національному університеті ім. Т.Шевченка відкрито Центр пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, головним завданням центру є впровадження пенсійної реформи, яка передбачає заміну діючої системи пенсійного забезпечення на сучасну страхову трирівневу пенсійну систему, проведення інформаційно-консультаційної роботи серед студентів, викладачів університету та населення Луганської області.

Серед основних напрямків діяльності центру - проведення роз`яснювальної роботи з питань пенсійної реформи та недержавного пенсійного забезпечення, розроблення навчальних програм з питань недержавного пенсійного забезпечення, організація навчання у сфері пенсійної реформи керівників підприємств Луганської області різних форм власності, проведення тренінгів для журналістів тощо.