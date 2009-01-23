Центр пенсійної реформи відкрили у Луганському університеті
Сучасна система має бути трирівневою
22 січня за участю провідних науковців, представників обласного Пенсійного фонду при Луганському національному університеті ім. Т.Шевченка відкрито Центр пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, головним завданням центру є впровадження пенсійної реформи, яка передбачає заміну діючої системи пенсійного забезпечення на сучасну страхову трирівневу пенсійну систему, проведення інформаційно-консультаційної роботи серед студентів, викладачів університету та населення Луганської області.
Серед основних напрямків діяльності центру - проведення роз`яснювальної роботи з питань пенсійної реформи та недержавного пенсійного забезпечення, розроблення навчальних програм з питань недержавного пенсійного забезпечення, організація навчання у сфері пенсійної реформи керівників підприємств Луганської області різних форм власності, проведення тренінгів для журналістів тощо.