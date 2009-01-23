Заробітна плата для працівників Кабміну зменшена удвічі

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що заробітна плата для працівників Кабінету міністрів зменшена удвічі.

Про це він повідомив у прямому ефірі телеканалу “Україна”.

“Зарплату в Кабінеті міністрів також удвічі зменшено. Це факт, з яким ми, на жаль, зіткнулися”, – сказав О.ТУРЧИНОВ.