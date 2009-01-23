Тейлор: підтримка військових кораблів США коштує дуже дорого

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сумнівається, що в найближчому майбутньому питання передачі військових американських кораблів українським Військово-морським силам закінчиться конкретним рішенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЙЛОР заявив учора, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі.

Дипломат зазначив, що консультації щодо передачі кораблів були розпочаті українським Міністерством оборони і ВМС України з Міноборони США і американським флотом ще до того, як економічна криза досягла своєї активної фази. «Ці розмови (про передачу кораблів – УНІАН) почалися до того, як економічна криза досягла своєї глибини», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Американський посол наголосив, що «підтримка військових кораблів США і також обладнування їх відповідним чином» коштує дуже дорого. «Питання бюджету Міністерства оборони (України – УНІАН) – це не питання, яке можуть аналізувати американці або Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, це питання, яке необхідно вирішити самому міністру оборони (України – УНІАН), як розпорядитися дуже обмеженим військовим бюджетом», – сказав у зв`язку з цим В.ТЕЙЛОР.