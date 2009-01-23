У Дніпропетровську знайшли застреленим підполковника міліції

22 січня близько 21.25 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська було знайдено застреленим підполковника міліції, заступника начальника Бабушкінського райвідділу міліції міста Олега Мамая.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських звэ’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Тіло 45-річного О.Мамая у службовому одязі було виявлено на території гаражного кооперативу "Араратський" з шістьма дробовими пораненнями грудної клітки.

Під час проведення огляду з місця злочину було вилучено 2 стріляні гільзи до мисливської рушниці 12-го калібру. Обставини з`ясовуються.