Посол Японії Шігекі Сумі передав медичне обладнання Військово-медичному клінічному центру

20 березня у Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону м. Вінниці завітав надзвичайний та повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі. Посол взяв участь у церемонії передачі вінницькому шпиталю комп’ютерного томографа вартістю 530 000 доларів та набору ендоскопічного обладнання вартістю 130 тисячі доларів.

На офіційному заході також були присутні заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук, народний депутат України Олексій Порошенко, заступник голови-директор Департаменту освіти і науки ОДА Ігор Івасюк, секретар Вінницької міської Ради Павло Яблонський, голова Військово-медичного клінічного Центру Центрального Регіону полковник Сергій Петрук керівник програми Регіонального офісу UNOPS у Європі та Центральній Азії Армен Чобанян, журналісти.

У своєму виступі Посол Шигекі Сумі зазначив, що підтримка сфери охорони здоров'я в Україні є дуже важливою для Японії, а також висловив надію, що ця допомога сприятиме покращенню медичного обслуговування в закладі, який забезпечує лікування та реабілітаціюпоранених в ході конфлікту на Сході України.

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«Передача комп’ютерного томографа та ендоскопічного обладнання, дарованого Народом Японії, відбулась за допомогою UNOPS,- зазначив керівник програми Регіонального офісу UNOPS у Європі та Центральній Азії Армен Чобанян,- На початку 2016 року Посольство Японії спільно з Міністерством оборони України та Офісом проектної підтримки Організації Об’єднаних Націй (UNOPS) визначили існування нагальної потреби у більш ефективних діагностичних процедурах в лікарнях Києва, Одеси, Харкова, Львова та Вінниці. Уряд Японії подарував п’ять наборів системи ендоскопічного обладнання з усіма необхідними приладами, що є інструментом для діагностики захворювань системи травлення та бронхів, та комп’ютерний томограф загальною вартістю 1млн 180 тис. доларів. За допомогою подарованого 80-зрізового КТ Toshiba , Вінницький військовий госпіталь зможе виконувати до 140 медичних обстежень щомісяця».

У свою чергу Олексій Порошенко зазначив, що ця допомога виходить за рамки відносин між урядами двох країн, будучи подарунком від народу Японії народу України. Він також підкреслив, що дана церемонія передачі проводиться в рамках «Року Японії в Україні».

Ігор Івасюк назвав передачу дороговартісного медичного обладнання від Уряду й народу Японії знаковою подією для Вінниччини: «Це обладнання дасть можливість надавати якісну, швидку і сучасну медичну допомогу. За той період, що відбуваються військові дії в зоні АТО наш Військово-медичний клінічний центру Центрального регіону надав допомогу більш ніж трьом з половиною тисячам українських військовослужбовців. Сподіваюсь,що сьогоднішня подія, яка відбувається в рамках 2017 року, оголошеного Президентом України «Роком Японії в Україні», є не одиночною,- плануються й інші гуманітарні проекти. Тож хочу побажати, щоб ці проекти реалізовувались якомога швидше і якісніше».