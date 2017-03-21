У Москві ФСБшники побили аспіранта, який вивісив прапор України у річницю окупації Криму (фото)

Співробітники ФСБ у Москві допитали й побили аспіранта історичного факультету, який 18 березня під час фестивалю у річницю окупації Криму вимахував з вікна своєї кімнати в гуртожитку саморобним прапором України. Про це розповів друг аспіранта, який побажав зберегти анонімність, передає Медіазона.

Минулої суботи аспірант істфаку зробив прапор України з двох шматків тканини й почав розмахувати ним з вікна своєї кімнати під час фестивалю у річницю анексії Криму. Акцію він проводив на знак протесту проти витрати бюджетних коштів на фестиваль у той час, як у МДУ немає грошей на ремонт гуртожитків.

"За словами самого аспіранта, його акція не була політичного характеру: він хотів привернути увагу до проблем гуртожитку МДУ на зразок щурів, тарганів і клопів", - йдеться у повідомленні.

Через деякий час аспірант вирішив продовжити акцію на сходовій клітці: на його думку, там з боку фестивалю буде краще видно його прапор. На сходовій клітці його з прапором зупинив співробітник служби безпеки гуртожитків, пізніше прийшов майор у супроводі трьох людей у цивільному, які називали себе співробітниками ФСБ.

"Із застосуванням сили аспіранта довели до його кімнати, де почали оглядати його речі. Забравши фотоапарат, телефон й ноутбук, його привели до ОВС МДУ", - зазначають ЗМІ.

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"Поліцейський пішов, а ФСБшники почали допит — хто такий, на кого працюєш, хто тобі заплатив. Змусили включити ноутбук, рилися в телефоні і фотоапараті. Особливо його не били, в голову тільки розкритою долонею, корпус кілька разів тицяли загостреною шваброю, від якої залишилися порізи і садна", — розповів друг аспіранта.

У ноутбуці й фотоапараті нічого не знайшли. Після двох годин допиту аспіранта змусили під диктовку написати розписку про те, що він "згоден працювати інформатором під егідою ФСБ і Центру "Е" під псевдонімом "аспірант". Віддавши йому техніку, вони пішли.

"Тоді до аспіранта підійшли троє поліцейських, які змусили його написати в протоколі, що він розмахував прапором й нецензурно висловлювався. Копію протоколу йому не дали: вручивши квитанцію про штраф за дрібне хуліганство, аспіранта випровадили з ОВС МДУ близько 22:00", - йдеться у повідомленні.

20 березня аспірант зафіксував побої в травмпункті, 21 березня він звернувся по допомогу до правозахисної організації "Комітет із запобігання катуванням".

Раніше ЗМІ повідомляли, що в мітингу-концерті в Москві, де святкували річницю окупації Криму, брала участь і професійна платна масовка.