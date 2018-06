Названо номінантів кінопремії "Сезар"

У Франції 23 січня оголосили номінантів кінопремії "Сезар", повідомляє Screen Daily.

За кількістю номінацій лідирує фільм Жана-Франсуа Ріше "Ворог народу №1" ("Public Enemy Number One"). Він представлений у десятьох категоріях, зокрема "Кращий фільм" і "Кращий режисер".

"Різдвяна казка" ("Un Conte De Noel") Арно Деплешана номінується в дев`ятьох категоріях. Стільки ж номінацій і у "Першого дня відпочинку твого життя" ("Le Premier Jour Du Reste De Ta Vie") Ремі Безанкона.

Фільм Філіпа Клоделя "Я кохаю тебе так давно" ("I`ve Loved You So Long") представлений у шістьох номінаціях, а володар Золотої пальмової гілки Каннського фестивалю "Клас" ("The Class") Лорена Канте - в п`ятьох.

Усі названі картини претендують на перемогу в категорії "Кращий фільм".

Серед картин, представлених у номінації "Кращий іноземний фільм", лауреат торішнього "Оскара" - "Нафта" Пола Томаса Андерсона - і нинішній номінант "Оскара" в аналогічній категорії "Вальс з Баширом" Арі Фолмана.

Національна кінопремія Франції "Сезар" вручається з 1975 року, нагадує Лента.ру. Цього року переможці премії будуть названі 27 лютого.