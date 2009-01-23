Убивця дітей не був ні п'яним, ні божевільним

У результаті нападу зловмисника на ясла в бельгійському місті Дендермонд загинули двоє дітей і один дорослий, повідомляє агентство AP з посиланням на представників місцевої поліції. Раніше повідомлялося про чотирьох і, навіть, п`ятьох загиблих.

За уточненими даними, ще 10 дітей і двоє дорослих одержали поранення різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Раніше повідомлялося, що деякі потерпілі в критичному стані, проте представник однієї з місцевих лікарень повідомив, що на вечір п`ятниці стан всіх поранених оцінюється як стабільний. Всього у момент нападу в яслах була 21 дитина – дев`ять з них не постраждали.

Як повідомляє агентство France Presse, представник прокуратури на прес-конференції спростував інформацію, яка раніше з`явилася, про те, що чоловік, який напав на ясла, страждає на психічний розлад. За словами прокурора, нападникові 20 років, а не 28, як повідомлялося раніше, і у момент скоєння злочину він був тверезий.

Лента.ру