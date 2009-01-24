Світові ціни на нафту підвищилися

00:44, 24 січня 2009
Суспільство
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... до 46,5-48,3 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 січня на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,37 (+2,98) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,47 (+2,80) дол./бар.

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