Світові ціни на нафту підвищилися
00:44, 24 січня 2009Суспільство
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... до 46,5-48,3 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 січня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 48,37 (+2,98) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,47 (+2,80) дол./бар.
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