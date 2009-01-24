Газпромзбут обіцяє не виправдати очікувань Тимошенко
Конкуренція - так конкуренція
|Голова ”Газпромзбут Україна” Анатолій Подмишальський. Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам директор ТОВ “Газпром збут Україна” Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ.
Він повідомив, що, за даними на сьогоднішній день, заявки українських підприємств, в основному хімічної і металургійної промисловості, становлять 24 млрд. куб. м. Разом з тим, А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ зазначив, що вказані в заявках обсяги можуть знизитися.
Він сказав, що “Газпромзбут Україна” продаватиме газ підприємствам за тією ж ціною, за якою газ продаватиме на внутрішньому ринку НАК “Нафтогаз України”. “Інших цін не буде”, – наголосив він.
Також А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ повідомив, що в 2008 році “Газпром збут Україна” продав українським підприємствам 3,35 млрд. куб. м газу, тоді як контракти дозволяли здійснити продаж у розмірі до 7,5 млрд. кубометрів.
“Такі обсяги пояснюються тим, що наприкінці року об`єктивно різко впало споживання газу промисловими підприємствами”, – сказав А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ.
Крім того, А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день знижки щодо ціни на газ у “Газпрому” мають лише Білорусь, Україна і Вірменія, проте з 2010 року Україна, згідно з підписаними контрактами, таких знижок позбудеться, а з 2011 року їх не буде й у Білорусі та Вірменії.
Учора в ефірі телеканалу “Україна” прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила: "Я думаю, що цього року ця компанія жодного кубометра газу на внутрішньому ринку України не продасть, тому що у них немає зацікавленості. НАК «Нафтогаз України» торгує без жодних націнок, по суті, по собівартості торгує газом для промисловості, і тому будь-яка внутрішня компанія… буде неконкурентною на внутрішньому ринку. А без прибутку вони працювати не мали намірів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також зазначила, що за результатами 2009 року буде видно, що ця компанія не реалізовувала газ на внутрішньому ринку, а була присутня на ньому лише формально.
Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» – 100% дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія), створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією від 12 березня 2008 року. Компанія має в своєму розпорядженні ліцензію на постачання природного газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. куб. м на рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.