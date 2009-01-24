Газпромзбут обіцяє не виправдати очікувань Тимошенко

На сьогоднішній день, згідно з наявним попереднім балансом газу українських підприємств, ТОВ “Газпром збут Україна” планує продати промисловим підприємствам України близько 6 млрд. кубометрів газу, що становить 25% від запланованого споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам директор ТОВ “Газпром збут Україна” Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ.

Він повідомив, що, за даними на сьогоднішній день, заявки українських підприємств, в основному хімічної і металургійної промисловості, становлять 24 млрд. куб. м. Разом з тим, А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ зазначив, що вказані в заявках обсяги можуть знизитися.

Він сказав, що “Газпромзбут Україна” продаватиме газ підприємствам за тією ж ціною, за якою газ продаватиме на внутрішньому ринку НАК “Нафтогаз України”. “Інших цін не буде”, – наголосив він.

Також А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ повідомив, що в 2008 році “Газпром збут Україна” продав українським підприємствам 3,35 млрд. куб. м газу, тоді як контракти дозволяли здійснити продаж у розмірі до 7,5 млрд. кубометрів.

“Такі обсяги пояснюються тим, що наприкінці року об`єктивно різко впало споживання газу промисловими підприємствами”, – сказав А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ.

Крім того, А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ повідомив, що на сьогоднішній день знижки щодо ціни на газ у “Газпрому” мають лише Білорусь, Україна і Вірменія, проте з 2010 року Україна, згідно з підписаними контрактами, таких знижок позбудеться, а з 2011 року їх не буде й у Білорусі та Вірменії.

Учора в ефірі телеканалу “Україна” прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила: "Я думаю, що цього року ця компанія жодного кубометра газу на внутрішньому ринку України не продасть, тому що у них немає зацікавленості. НАК «Нафтогаз України» торгує без жодних націнок, по суті, по собівартості торгує газом для промисловості, і тому будь-яка внутрішня компанія… буде неконкурентною на внутрішньому ринку. А без прибутку вони працювати не мали намірів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що за результатами 2009 року буде видно, що ця компанія не реалізовувала газ на внутрішньому ринку, а була присутня на ньому лише формально.

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» – 100% дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія), створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією від 12 березня 2008 року. Компанія має в своєму розпорядженні ліцензію на постачання природного газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. куб. м на рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.