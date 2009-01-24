Домовленості з МВФ - пріоритет для уряду

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявляє, що домовленості з МВФ у рамках програми підтримки є пріоритетними для уряду під час вжиття антикризових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну.

Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці між Україною та МВФ, зусилля уряду України, спрямовані на подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні, та виконання Україною домовленостей в рамках програми «Стенд-бай».

Г.НЕМИРЯ висловив вдячність за підтримку України з боку МВФ та запевнив, що домовленості, передбачені цією програмою, є пріоритетними для уряду України під час вжиття антикризових заходів.

«В умовах світової фінансової кризи підтримка Міжнародного валютного фонду є вирішальною для України», - наголосив Г. НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Україні знаходиться місія Міжнародного валютного фонду. Програма роботи місії передбачає вивчення виконання умов укладеного меморандуму.

Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі й допомогти економіці країни, яка постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

У листопаді 2008 р. Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

Ухвалення МВФ рішення про надання Україні наступного траншу буде пов`язано з виконанням певних цільових показників, яких наша держава повинна досягти на кінець 2008 року.