На Львівщині залишаються підтопленими понад 90 будинків

У Турківському районі Львівщини через підвищення води у річках залишаються підтопленими підвальні приміщення 93 приватних житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у ніч на 23 січня на Львівщині через затор льоду відбувся підйом рівня річок Стрий та Яблунька. В результаті у місті Турка та двох населених пунктах Турківського району сталося підтоплення приватних житлових будинків (79 житлових і 14 підвальних приміщень) та 200 метрів автодороги Львів-Ужгород.

Силами аварійно-рятувального відділення МНС та мобільною-оперативною групою ГУМНС із підтоплених будинків були врятовані 8 людей. Тимчасово відселені 84 осіб. Загиблих немає.

Вранці 23 січня затор льоду самоліквідувався, вода зійшла з присадибних ділянок та автодороги.

На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи та піротехнічні групи МНС, комунальні служби і підрозділи МВС.