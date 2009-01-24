Сьогодні в Україну повертаються 23 евакуйовані із Сектора Газа українці

Сьогодні о 16.35 рейсом Амман-Київ до міжнародного аеропорту „Бориспіль” планується прибуття евакуйованих із сектора Газа громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, в аеропорту громадян України зустрічають представники МЗС України, зокрема директор Департаменту консульської служби Сергій ПОГОРЕЛЬЦЕВ і представники консульського відділу в аеропорту „Бориспіль”.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня розпочався четвертий етап евакуації громадян України з сектора Газа, у рамках якого на Батьківщину прибуде 23 особи (7 дорослих та 16 дітей).

Довідка УНІАН. Конфлікт між Ізраїлем та палестинським угрупуванням “ХАМАС” розпочався наприкінці минулого року і тривав три тижні. Пізно ввечері 17 січня Ізраїль в односторонньому порядку припинив бойові дії в секторі Газа, завершивши тритижневу операцію проти палестинських бойовиків, яка забрала життя 1,3 тисячі палестинців і 13 ізраїльтян.

Під час бойових дій дипустанови евакуювали громадян України з сектора Газа.

Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA) опублікувало попередні дані про збитки, що оцінюються в 1,9 млрд. доларів США.