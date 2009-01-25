Від Київенерго вимагають не припиняти електропостачання водоканалу

Прокуратурою Києва внесено припис до АЕК «Київенерго» з вимогою не припиняти ВАТ «АК «Київводоканал» постачання електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, відключення ВАТ «АК «Київводоканал» від електропостачання може призвести до незворотних наслідків, насамперед, погіршення санітарного, епідемічного та екологічного благополуччя, а також до складної соціальної ситуації на території столиці.

Зазначимо, що ВАТ «АК «Київводоканал» є єдиним підприємством у Києві, яке задовольняє потреби мешканців столиці, медичних установ, дитячих садків, закладів освіти, пожежних частин та інших установ та організацій міста Києва у водопостачанні, водовідведенні, очищенні води та стоків.

Заплановане «Київенерго» відключення від електропостачання стратегічного об’єкту життєзабезпечення столиці, в першу чергу, порушує основні конституційні права громадян, а також вимоги закону України «Про питну воду та питне водопостачання», яким категорично забороняється відключення об’єктів питного водопостачання та водовідведенню від систем енергопостачання, закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до якого громадяни мають право на безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище.

Крім того, законом України «Про теплопостачання» забороняється відключення від систем енерго-, газо- та водопостачання об’єктів життєзабезпечення та стратегічного призначання.

Більше того, відключення «АК «Київводоканал» від електропостачання призведе до масового підвищення споживання електричної енергії та перевантаження систем електропостачання, до виникнення системних аварій на об’єктах життєзабезпечення столиці, зменшення рівня постачання тепла, гарячої води населенню, розморожування систем теплопостачання тощо.

Припис прокуратури столиці, внесений до АЕК «Київенерго», підлягає негайному виконанню.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня «Київенерго» заявило про початок відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію.

23 січня енергетична компанія також офіційно попередила керівництво ВАТ АК "Київводоконал" про припинення електропостачання з 10.00 27 січня.

За даними “Київенерго”, борг ВАТ "АК "Київводоканалу" на кінець 2008 року становив 412, 392 млн. грн. За перші тижні нового року компанією спожито електроенергії на загальну суму 19 млн. грн., при цьому сплачено лише 1 млн. грн., що становить 5%.