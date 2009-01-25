Пірати дозволили морякам з «Фаїни» подзвонити додому

Майже всім членам екіпажа українського судна «Фаїна» пірати дозволили подзвонити додому, повідомив сьогодні головний редактор інтернет-видання «Морський бюлетень – Совфрахт» Михайло Войтенко, передає ІТАР-ТАРС .

«Всі кажуть, що стан здоров`я моряків задовільний, продовольство і вода є, - відзначив він після телефонних розмов з родичами захоплених. - Влаштовувати шум і скандали в даний час не тільки немає потреби, але й взагалі шкідливо – переговори йдуть, причому безпосередньо між судновласником і піратами».

Українське судно «Фаїна» прямувало до Кенії з вантажем озброєння, коли було захоплене піратами 25 вересня в Індійському океані. На його борту знаходяться танки Т- 72, гранатомети, зенітні установки, боєприпаси. Екіпаж складається з 17 українців, двох росіян і латиша. Ще один громадянин Росії, капітан Володимир Колобков, помер невдовзі після захоплення судна від серцевого нападу.

Газета.ру