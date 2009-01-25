У Канаді знайшли пташиний грип
11:43, 25 січня 2009Суспільство
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Повідомлень про зараження людей не було
У Канаді на птахофермі в районі Ванкувера зареєстровано спалах пташиного грипу. Проте результати попереднього тестування показали, що штам вірусу не є смертельно небезпечним для людини. Повідомлень про зараження людей не надходило, передає Reuters.
Лабораторні дослідження показали, що виявлений вірус має штам H5. Смертельно небезпечним для людини є штам H5N1. Для остаточного встановлення ступеня патогенності й небезпеки для людини виявленого вірусу буде потрібно ще декілька днів.
Спалах зареєстровано на птахофермі в місті Абботсфорд. З метою локалізації епідемії на фермі буде знищено понад 50 тис. птахів.
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