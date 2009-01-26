Доларом на міжбанку торгують за 8,05/8,11 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,92/8,14 грн., до 11:00 звузився спред - 8,00/8,14 грн., і до 12:00 ціни встановилися на значеннях 8,05/8,11 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2355/0,2450 грн., до 11:00 ціни піднялися 0,2380/0,2460 грн., а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 0,2410/0,2460 грн. У Росії курс долар-рубль упав, і до 12:00 встановився на рівні 32,8925 (-0,1950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2927/1,2929 дол. США, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2410/10,4715 грн., до 11:00 ціни пішли вгору 10,3685/10,5670 грн., а до 12:00 становили 10,4010/10,5085 грн.