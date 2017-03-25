Мати вбивці Вороненкова упізнала його в моргу

У Києві мати кілера Дениса Вороненкова Павла Паршова, який не вижив після смертельного поранення, опізнала його в моргу. Тетяна Паршова приїхала до столиці з Дніпра, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що Паршову супроводжував слідчий прокуратури та адвокат. Жінка підтвердила, що загиблий є її сином - 29-річним Павлом Паршовим.

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Видання зазначає, що напередодні жінка телефоном повідомила, що з сином давно не спілкувалась, і підтвердила, що він довгий час переховувався від слідства в Росії.

Наразі відомо, що поховають кілера в Дніпрі.

Нагадаємо, Вороненкова було вбито 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень. Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. Він народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами, і нібито йому було поставлено завдання впровадитися в один з підрозділів ЗСУ або Національної гвардії.