На Полтавщині застрелили мисливця

У Полтавській області мисливець застрелив мисливця.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС в Полтавській області, трагедія сталася в Лохвицькому районі.

«Поблизу села Сенча в лісовому масиві 51-річний місцевий житель, перебуваючи на полюванні, необережним пострілом убив 44-річного жителя с. Бодаква, який теж був на полюванні. Той, що стріляв, говорить, що стріляв нібито у звіра. Насправді то був мисливець з іншої компанії. Картеч потрапила мисливцеві в груди, уразивши серце, легені, руку і щоку», - сказав начальник ЦГЗ ГУ МВС в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, чоловік стріляв з власної зареєстрованої мисливської рушниці. Підозрюваного затримано. Зброю вилучено. Порушено кримінальну справу за ст. 119 ч.1 ККУ (Вбивство з необережності).