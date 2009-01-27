Англія залишить у Києві людину, щоб рахувала гроші Міноборони

Велика Британія продовжуватиме надання всебічної дорадчої допомоги Міністерству оборони України у питаннях реформування військової сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосила міністр у справах міжнародної безпеки та оборони Великої Британії Енн ТЕЙЛОР, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

«Я хочу запевнити своїх українських колег, що Велика Британія продовжуватиме надавати Міністерству оборони України допомогу шляхом фінансування діяльності спеціального радника з питань оборони для українського військового відомства», - сказала вона.

Е.ТЕЙЛОР підкреслила, що плідна співпраця на всіх рівнях між міністерствами оборони України і Великої Британії продовжуватимуться, зокрема, у сферах української інтеграції в НАТО, участі держави в миротворчих операціях НАТО, реформування Збройних Сил України та проведення оборонного огляду.

Стосовно обмеженості українського військового бюджету на 2009 рік, який становить лише 0,87% від ВВП, британський міністр зауважила, що саме ця обставина й підвищує актуальність такої співпраці.

«Визначивши головні пріоритети у реформуванні Збройних Сил України, необхідно оптимально використати ті ресурси, які ви можете виділити. І Велика Британія надасть Міністерству оборони України у цьому всіляку допомогу», - запевнила вона.