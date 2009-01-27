Киянин через ревнощі вбив трьох людей
14:47, 27 січня 2009Суспільство
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... підпалив квартиру і пішов
Співробітниками Солом’янського районного управління міліції Києва розкрито потрійне вбивство.
Як повідомили УНІАН співробітники цього управління, чоловік 1976 року народження, запідозривши свою дружину у зраді, прийшов до місця її можливого перебування – в одну із квартир на вулиці Василенка, заподіяв їй та молодому чоловікові тілесні ушкодження, після чого підпалив квартиру та пішов. В результаті загинула жінка, молодий чоловік та власник квартири, який перебував в іншій кімнаті, але отруївся чадним газом.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство однієї і більше осіб) Кримінального кодексу України.
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