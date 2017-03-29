Біля кордону з Молдовою прикордонники виявили у полі літак Ан-2 з "перебитим" бортовим номером (фото, відео)

11:16, 29 березня 2017
Суспільство
943

Проводяться заходи щодо встановлення власника літака Ан-2.

У Чернівецькій області сьогодні вночі прикордонники виявили літак Ан-2. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, літак був у полі на околиці одного з сіл Кельменецького району. Ані власника, ані пілота повітряного судна прикордонники не виявили.

У ДПСУ зазначили, що "в ході огляду прикордонники встановили, що бортовий номер літака замаскований під інший".

Читайте такожМіць ВПС України: у мережі показали авіаудари Су-25 по навчальних цілях (відео)

Крім того, перевіряючи інформацію, було з’ясовано, що заявок на проведення польотів в даному районі не надходило, а дозвіл на виліт літака з вказаним бортовим номером на польоти не надавався. До того ж, відповідно до реєстру цивільних повітряних суден, це повітряне судно там не значиться, йдеться в повідомленні.

Наразі про цей факт повідомлено підрозділи СБУ та Нацполіції в Чернівецькій області. Проводяться заходи щодо встановлення власника літака та з’ясування всіх обставин. Також направлено повідомлення про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України (порушення правил міжнародних польотів).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#прикордонники#ан-2