Біля кордону з Молдовою прикордонники виявили у полі літак Ан-2 з "перебитим" бортовим номером (фото, відео)

У Чернівецькій області сьогодні вночі прикордонники виявили літак Ан-2. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, літак був у полі на околиці одного з сіл Кельменецького району. Ані власника, ані пілота повітряного судна прикордонники не виявили.

У ДПСУ зазначили, що "в ході огляду прикордонники встановили, що бортовий номер літака замаскований під інший".

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Крім того, перевіряючи інформацію, було з’ясовано, що заявок на проведення польотів в даному районі не надходило, а дозвіл на виліт літака з вказаним бортовим номером на польоти не надавався. До того ж, відповідно до реєстру цивільних повітряних суден, це повітряне судно там не значиться, йдеться в повідомленні.

Наразі про цей факт повідомлено підрозділи СБУ та Нацполіції в Чернівецькій області. Проводяться заходи щодо встановлення власника літака та з’ясування всіх обставин. Також направлено повідомлення про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України (порушення правил міжнародних польотів).