У Добропіллі заявили, що їхній мер захищав прапор України

Депутати Великого Добропілля обурені повідомленнями ЗМІ щодо заяв голови Добропілля Андрія Аксьонова про прапор України та виступ нардепа Дмитра Лубінця з трибуни Ради щодо відсутності державної символіки в місті. Про це повідомили у виконавчому комітеті Добропільської міськради.

За словами депутатів, мер наголошував на необхідності бережливого ставлення до прапора, навівши приклад безвідповідального відношення до національної символіки в одному з населених пунктів Добропільского району.

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Депутати вважають, що за цими публікаціями та виступом стоїть депутат міської ради Стрепоченко Микола Борисович, діяльність якого, за їхніми словами, "систематично спрямована на дестабілізацію ситуації в місті".

Депутати міських та селищної рад Великого Добропілля наголосили, що неперевірена та перекручена інформація в ЗМІ та виступ народного депутата Ради можуть формувати неправдиве уявлення про Добропілля.

Крім того, вони запропонували Лубінцю детальніше розібратися в цьому питанні та публічно дати реальну оцінку ситуації.

Раніше місцевий сайт 6264.com.ua повідомляв, що у м. Добропілля Донецької області мер міста Андрій Аксьонов заявив, що йому не потрібно, щоб у місті "маячили ці рвані ганчірки", нібито маючи на увазі державний прапор України.